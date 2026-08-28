Non si arresta la diffusione del virus West Nile nell'Oristanese, dove si registra il secondo decesso del 2026. A perdere la vita è stato un uomo ultrasettantenne, contagiato nel territorio della provincia di Oristano e inizialmente ricoverato all'ospedale San Martino. Le sue condizioni hanno poi reso necessario il trasferimento al Brotzu di Cagliari, dove è deceduto.

Nel frattempo, il numero dei casi umani accertati nell'Oristanese è salito a 25. L'ultima diagnosi riguarda un uomo ultraottantenne, attualmente ricoverato al San Martino di Oristano.

Sono invece dieci le persone ricoverate complessivamente nella struttura oristanese, distribuite in diversi reparti. Dopo la conferma del nuovo caso, il Dipartimento di Prevenzione della Asl 5 ha fatto scattare l'inchiesta epidemiologica e le attività di profilassi previste. Tra gli interventi è compresa anche la disinfestazione delle aree di residenza delle persone contagiate.

"Il numero dei contagi sale ancora - spiega la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina - e purtroppo si è verificato anche il secondo decesso. Continuiamo a seguire le uniche misure di prevenzione e di protezione contro la malattia. Ed è necessario che chi si prende cura di anziani e bambini, si accerti che entrambi attuino le stesse misure di protezione".

Sul fronte della prevenzione, la direttrice del Dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras ha invitato soprattutto anziani e persone fragili a prestare particolare attenzione: "Ricordiamo a tutte le cittadine e i cittadini, in particolare ai soggetti fragili e anziani, di tenersi lontani da eventuali situazioni a rischio e di proteggersi dalle punture di questo insetto con tutti gli strumenti che già conosciamo: evitare i ristagni d'acqua, proteggersi con spray repellenti e abiti lunghi quando si è all'aperto, schermare la propria casa con zanzariere".

La West Nile viene trasmessa principalmente attraverso la puntura di zanzare infette. Per questo le autorità sanitarie continuano a raccomandare particolare attenzione nelle aree interessate dalla circolazione del virus.