Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla SS125 Var Orientale Sarda, nei pressi dello svincolo per Solanas, frazione del Comune di Sinnai.

Lo scontro si è verificato intorno alle 15:30, all’altezza del chilometro 14,600, e ha coinvolto due autovetture. Le condizioni dei tre feriti hanno richiesto l’intervento del personale sanitario, che ha provveduto al loro trasferimento in ospedale in codice rosso.

Per le operazioni di soccorso è intervenuto anche l'elisoccorso, oltre alle ambulanze. Sul posto è arrivata la squadra di pronto intervento del presidio stagionale di Castiadas, struttura di rinforzo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e la sede stradale. Presenti anche le Forze dell’Ordine, impegnate negli accertamenti e nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.