Dalla maglia rossoblù alla speranza di riconquistare quella azzurra. Daniel Maldini ha scelto Cagliari per rilanciare la propria carriera e trovare quella continuità che, nelle ultime esperienze con Atalanta e Lazio, gli è mancata. Un percorso che lo riporta in una dimensione già conosciuta, quella delle squadre chiamate a lottare per obiettivi diversi dalla corsa all'Europa. Prima Spezia, Empoli e Monza, ora il Cagliari, con la salvezza come traguardo principale.

Il centrocampista offensivo ha raccontato di aver apprezzato fin da subito l'interesse del club rossoblù: "Ho apprezzato molto - ha detto - che il Cagliari mi abbia cercato fin da subito. So che il tifo qui regala molto calore. L'ambiente mi piace, il gruppo è fantastico, sono qui da meno di un mese, ma mi sembra di essere qui da sempre".

A Cagliari Maldini spera soprattutto di trovare continuità. Un'esigenza che aveva già caratterizzato la sua esperienza a Monza, probabilmente il periodo in cui è riuscito a esprimersi al meglio: "Spero di trovare qui quella continuità che a volte mi è mancata - ha detto- penso che questo sia il posto migliore nel momento migliore. Ne ho parlato anche con mio padre: mi ha dato qualche consiglio".

«A Monza mi sono sentito importante»

Proprio l'esperienza in Brianza rappresenta un riferimento importante per Maldini. "Una piazza che mi ha fatto sentire importante- ha detto- c'era molta fiducia nei miei confronti e questa responsabilità evidentemente mi ha fatto bene".

Ora quella fiducia vuole ritrovarla in Sardegna, dove il tecnico Fabio Pisacane sembra intenzionato a lasciargli libertà sul piano tattico. "Per il ruolo non c'è problema - ha spiegato - gioco dove vuole il mister. Il tecnico mi ha sempre lasciato libero. Mi sprona e mi parla: questo è molto importante per un giocatore".

Un rapporto che Maldini considera già significativo, soprattutto in una fase della carriera nella quale avere continuità e responsabilità può rappresentare la chiave per compiere un ulteriore salto di qualità.

Il cuore rossonero sfida l'Inter

All'orizzonte c'è subito una sfida speciale. Per Maldini, cresciuto nel mondo Milan e legato ai colori rossoneri anche per la storia familiare, affrontare l'Inter ha inevitabilmente un sapore particolare.

"Giochiamo contro la squadra più forte del campionato- ha continuato- ma si sa che venire a giocare in questo stadio non è mai facile. E noi faremo il massimo per conquistare punti".

Una partita complicata, dunque, ma anche l'occasione per misurarsi immediatamente con una delle grandi del campionato. Il Cagliari, però, guarda soprattutto al proprio obiettivo stagionale: "Andiamo avanti partita dopo partita- ha detto- prima conquistiamo quel traguardo e meglio è. Ma è anche importante guardare sempre più in alto".

La missione è chiara: prima la salvezza, poi tutto ciò che potrà arrivare. Per Maldini, invece, il percorso è ancora più ambizioso: ritrovare continuità, lasciare il segno in rossoblù e provare a riconquistare anche la Nazionale.