La Sardegna si prepara ad accogliere un evento di rilievo nazionale e internazionale: dal 15 al 17 maggio, a Pula, negli spazi di Sardegna Ricerche – Paco Fitness Scientifico, si svolgeranno i Campionati Italiani di Calisthenics, validi come selezione per il World Championship 2026.

Si tratta della fase preliminare che porterà alla definizione della Nazionale italiana, chiamata a rappresentare il Paese al Campionato del Mondo in programma a Roma. L’evento è organizzato dalla Asd Eagle Association in collaborazione con Fenalc Aps, sotto l’egida della World Street Workout & Calisthenics Federation (WSWCF), con il patrocinio di Sport e Salute e Sardegna Ricerche.

Un appuntamento che assume un valore strategico per il territorio, non solo dal punto di vista sportivo ma anche sotto il profilo mediatico e turistico. La scelta della Sardegna come sede ufficiale rafforza il ruolo dell’isola come destinazione sempre più attrattiva per eventi sportivi outdoor e discipline emergenti.

Il campionato rappresenta infatti una vetrina importante per il calisthenics, disciplina in forte crescita soprattutto tra i giovani, capace di coniugare allenamento a corpo libero, spettacolarità e accessibilità. Allo stesso tempo, l’evento mira a creare un legame tra sport, ricerca scientifica e territorio, attraverso attività collaterali di carattere educativo, sociale e turistico.

Possono partecipare cittadini italiani di tutte le età, nel rispetto dei requisiti previsti, tra cui il certificato medico per l’attività agonistica e, per i minorenni, la presenza di un genitore o di un adulto autorizzato.

Le competizioni si articoleranno in tre discipline principali: Freestyle, Power ed Endurance, suddivise per categorie di peso e, nel caso del Freestyle, anche per fasce d’età. Previste anche categorie dedicate ai veterani, con soglie differenziate a partire dai 30 o 35 anni a seconda della disciplina.

Tra gli elementi distintivi dell’evento, la possibilità per gli atleti di sottoporsi, su base volontaria, a screening posturali completi, gratuiti. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Sardegna Ricerche, Sport e Salute, Obiettivo Salute e con il dottor Vincenzo Piras, punta a promuovere la prevenzione e il benessere fisico degli sportivi, attraverso un’analisi approfondita della postura e dell’equilibrio muscolo-scheletrico.