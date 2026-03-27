Grave incidente stradale nella notte lungo la SP15, in direzione della SS125, nel comune di Maracalagonis, dove intorno alle 23:35 di ieri, giovedì 26 marzo, un'auto con a bordo due ragazzi è uscita di strada, abbattendo le recinzioni che delimitavano un cantiere e precipitando in un fossato profondo circa quattro metri.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del comando di Cagliari, insieme al personale del 118 e ai carabinieri.

I soccorritori hanno lavorato a lungo per liberare i due giovani rimasti incastrati nell’abitacolo: è stato necessario tagliare le lamiere e rimuovere completamente il tetto dell’auto per consentire l’estrazione in sicurezza.

Una volta affidati alle cure del 118, i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso in codice rosso.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.