È stata convalidata l’arresto e concessi i termini a difesa per un 43enne già noto alle forze dell’ordine, fermato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena per l’inosservanza delle misure cautelari a cui era sottoposto.

L’uomo è stato sorpreso dai militari all’interno dell’abitazione dei genitori, durante un controllo del territorio effettuato nella giornata precedente. Dagli accertamenti è emersa la violazione del provvedimento dell’Autorità giudiziaria che gli imponeva il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime, oltre al divieto di dimora nel comune di Quartu Sant’Elena.

Constatata la flagranza del reato, i carabinieri hanno bloccato il 43enne e lo hanno accompagnato in caserma per gli adempimenti di rito. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza per direttissima, nel corso della quale il giudice ha convalidato l’arresto.

"L’intervento rientra nell’attività di controllo del territorio svolta dall’Arma dei Carabinieri, con particolare attenzione alla tutela delle vittime e al rispetto delle misure disposte dall’Autorità giudiziaria", ha spiegato l'Arma.