Momenti di paura durante la serata di ieri, giovedì 26 marzo, a Sassari, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo ritenuto responsabile di minacce aggravate dopo un intervento rapido delle pattuglie della Squadra Volante.

Tutto è iniziato quando al numero di emergenza 112 è giunta la segnalazione della presenza di un uomo armato di accetta in via Washington, che stava minacciando un’altra persona in strada, provocando panico tra i presenti.

La Sala Operativa della Questura ha immediatamente inviato sul posto gli equipaggi delle Volanti. All’arrivo degli agenti, diverse persone erano ancora visibilmente scosse per quanto accaduto e hanno fornito una prima ricostruzione dei fatti.

Secondo le testimonianze raccolte, l’uomo si sarebbe aggirato poco prima lungo la via brandendo l’arma e rivolgendosi in modo minaccioso contro un giovane. Le rapide ricerche degli operatori hanno consentito di rintracciare il sospettato, che nel frattempo si era disfatto dell’accetta, successivamente recuperata nelle vicinanze.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali anche per reati contro la persona e destinatario in passato di un ammonimento del Questore per episodi di violenza domestica, è stato bloccato e arrestato.

Dopo le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel successivo giudizio per direttissima, l’arresto è stato convalidato e il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nel comune di Sassari.