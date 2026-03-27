“Se il Signore vorrà concedermelo, io tornerò. Tornerò in classe, tra i banchi, dove ho sempre sentito di appartenere”. Sono parole che toccano il cuore, colme di speranza e coraggio, quelle di Chiara Mocchi, la docente 57enne accoltellata nei giorni scorsi all’interno di una scuola media di Trescore Balneario, e ora ricoverata.

Una lettera che, come riportato da La Repubblica, sta circolando e colpendo profondamente il mondo della scuola e dell’opinione pubblica per il suo tono: non rabbia, non vendetta, ma una richiesta di senso e di futuro. “Questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte: verso una scuola più attenta, verso una comunità più unita”, scrive la docente. E ancora: “Non porto rabbia né paura nel cuore”.

Parole che diventano quasi una pausa di calma e riflessione dentro una vicenda drammatica. “Sto dettando queste righe con la voce ancora flebile, ma con il cuore colmo di gratitudine”, aggiunge la professoressa, ricordando anche il momento dell’aggressione e il caos seguito all’attacco.

I fatti

L’episodio è avvenuto all’interno dell’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, nella cittadina bergamasca. Secondo le ricostruzioni, la docente sarebbe stata colpita da uno studente di 13 anni nei corridoi della scuola.

La professoressa è stata raggiunta da fendenti al collo e all’addome ed è stata soccorsa immediatamente. Trasportata in elisoccorso all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, è stata sottoposta a intervento chirurgico. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo è stato fermato subito dopo l’aggressione. Sul caso indagano i carabinieri.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha scosso profondamente il mondo della scuola. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha parlato di “fatto di una gravità sconvolgente”, sottolineando la necessità di interventi più incisivi contro la violenza giovanile e l’uso di armi improprie tra i minori.

Dura anche la presa di posizione di Attilio Fratta, presidente nazionale di DirigentiScuola, che ha denunciato una “emergenza educativa fuori controllo”, interrogandosi sul ruolo delle famiglie e della società nel prevenire episodi simili.

Una lettera che cambia il tono della cronaca

Eppure, tra le notizie di violenza e sgomento, resta soprattutto una voce che prova a non spezzarsi. “Questa ferita non diventerà un muro ma un ponte”, scrive la docente.

Una frase che oggi, più dei dettagli di cronaca, sembra chiedere attenzione: non solo su ciò che è accaduto, ma su ciò che la scuola può ancora essere.