È stata sventata una maxi truffa ai danni di una cantina senese grazie all’intervento della Polizia Stradale di Montepulciano. L’operazione ha permesso di recuperare un ingente carico di vino pregiato, circa 1.500 bottiglie per un valore di migliaia di euro, destinato formalmente a una attività di ristorazione in Irlanda.

I fatti si sono svolti tra Montepulciano e Torrita di Siena, dove gli agenti hanno fermato un autocarro che procedeva ad alta velocità, insospettiti dal comportamento del mezzo. Durante il controllo, all’interno del vano di carico è stata scoperta la merce.

Le dichiarazioni contraddittorie dei due giovani a bordo, il loro evidente stato di agitazione e alcuni precedenti emersi a loro carico per reati contro il patrimonio hanno spinto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti.

Dalle verifiche è emerso che le targhe del veicolo a noleggio risultavano contraffatte e che il contatto telefonico del presunto acquirente era in realtà fittizio. Successivi riscontri con la cantina produttrice hanno chiarito la dinamica della truffa: i due si sarebbero finti il vero corriere incaricato del trasporto, riuscendo così a farsi consegnare il carico grazie a informazioni ottenute fraudolentemente.

L’intera partita di vino è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre i due giovani sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e nei loro confronti è stato emesso un foglio di via obbligatorio dai comuni di Montepulciano e Chianciano Terme per la durata di tre anni.