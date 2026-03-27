Incidente stradale nella tarda mattinata a Sassari. Intorno alle 11:30 due vetture si sono scontrate in via Poligono, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra della sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a estrarre la conducente di uno dei veicoli rimasta incastrata tra le lamiere. La donna è stata poi affidata alle cure dei sanitari, giunti con due ambulanze.

Entrambi gli occupanti dei mezzi coinvolti sono stati trasportati al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.

Una volta completate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, mentre la Polizia Locale di Sassari si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità.