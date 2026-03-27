La Polizia di Stato di Sassari ha disposto la sospensione della licenza e la conseguente chiusura per 15 giorni di un circolo privato del territorio, su provvedimento del Questore, che ha emanato la misura a seguito di una serie di accertamenti e interventi effettuati dalle forze dell’ordine, le quali hanno evidenziato una situazione ritenuta di concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Secondo quanto emerso dalle attività di controllo, il locale sarebbe stato teatro nel tempo di diversi episodi che hanno generato allarme tra i residenti della zona, tra cui schiamazzi notturni, diffusione di musica ad alto volume in violazione delle ordinanze comunali e la frequente presenza di soggetti con precedenti penali e di polizia.

Nel corso delle verifiche condotte dalla Squadra di Polizia Amministrativa e dagli equipaggi della Squadra Volante, sarebbero state inoltre riscontrate irregolarità amministrative, tra cui la mancanza della documentazione relativa all’impatto acustico. Gli interventi effettuati nel tempo hanno riguardato anche episodi di liti, aggressioni e segnalazioni relative alla possibile somministrazione di alcolici a minori.

La reiterazione delle condotte segnalate, insieme alle numerose lamentele provenienti dai cittadini, ha reso necessario l’adozione del provvedimento, con l’obiettivo di prevenire ulteriori situazioni di rischio e ripristinare condizioni di sicurezza e vivibilità nel quartiere.

La chiusura ha carattere preventivo e mira a interrompere temporaneamente le criticità riscontrate, a tutela dell’ordine pubblico e della collettività.

La Polizia di Stato ha ribadito che proseguirà con costante attività di controllo del territorio, finalizzata al rispetto della legalità e alla sicurezza dei cittadini.