Paura questa mattina a Guspini, dove un incendio ha interessato un chiosco-bar situato nei giardini pubblici di via Marconi.

L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata e sul posto è intervenuta una squadra operativa dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri. Le fiamme hanno coinvolto la struttura, rendendo necessario un intervento rapido per evitare conseguenze più gravi.

Durante le operazioni, i soccorritori hanno individuato alcune bombole di GPL all’interno dell’area, che sono state prontamente messe in sicurezza e allontanate per scongiurare il rischio di esplosioni e limitare i danni.

I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla successiva bonifica degli ultimi focolai, mettendo in sicurezza l’intera area interessata.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

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