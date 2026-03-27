La già terribile vicenda che riguarda Pamela Genini continua a sconvolgere con nuovi e inquietanti sviluppi. La 29enne, uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre dall’ex compagno Gianluca Soncin, è tornata infatti al centro della cronaca per un episodio avvenuto dopo la sepoltura.

Secondo quanto riportato e confermato da fonti investigative e anticipato dal programma “Dentro la Notizia”, la tomba della giovane sarebbe stata manomessa nel cimitero di Strozza, nella Bergamasca, dove il corpo, che era stato temporaneamente tumulato in attesa del trasferimento nella cappella di famiglia, è stato trovato senza testa.

La terribile scoperta, come riporta Repubblica, è avvenuta lo scorso lunedì, durante le operazioni preliminari di trasferimento della salma. La bara sarebbe risultata alterata e la Procura di Bergamo ha disposto il sequestro del corpo per ulteriori accertamenti. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo per il reato di vilipendio di cadavere, fattispecie che punisce gli atti di mutilazione, deturpamento o altre forme di oltraggio verso un corpo senza vita.

Al dolore, già molto profondo per una vicenda segnata da un omicidio particolarmente violento, si aggiunge ora un nuovo capitolo drammatico.