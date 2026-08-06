Il Cagliari piazza un colpo in attacco in attesa di risolvere il nodo legato alla vicenda Esposito. Approda in Sardegna Daniel Maldini, con la formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni.

Il talentuoso attaccante scuola Milan è in cerca di rilancio dopo una stagione complicata, divisa fra Atalanta e Lazio, in cui ha collezionato soltanto due gol.

Giocatore duttile e dotato di ottima tecnica, Maldini agisce principalmente da trequartista o mezzapunta, ma lo scorso anno con Sarri alla Lazio ha fatto anche il falso nove. Seguito già da diverse settimane, potrà adesso raggiungere il capoluogo alla corte di Pisacane.

L'operazione complessiva, in caso di riscatto con bonus inclusi, arriverebbe a toccare i 9 milioni di euro.