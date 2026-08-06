Un incontro in videoconferenza, promosso dal presidente della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni, Salvatore Sasso Deidda, su sollecitazione del sindaco di Belvì, Maurizio Cadau, si è svolto durante la mattina di oggi, giovedì 6 agosto 2026, per fare il punto sui recenti disservizi che stanno interessando le reti di telefonia fissa, mobile e dati nelle aree interne della Sardegna e in altri territori dell’Isola.

Alla riunione hanno partecipato la direttrice generale di ANCI Sardegna, Daniela Sitzia, il presidente della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai e sindaco di Atzara, Alessandro Corona, oltre ai rappresentanti dei principali gestori delle reti di telecomunicazione.

Focus dell’incontro è stato il tema delle interruzioni dei servizi, con l’obiettivo di approfondirne le cause e valutare possibili soluzioni per migliorare l’affidabilità delle infrastrutture di comunicazione.

È stata inoltre illustrata una proposta, sostenuta da ANCI Sardegna, finalizzata al potenziamento della resilienza digitale dei territori attraverso la realizzazione di un’infrastruttura condivisa.

Il progetto prevede, in via sperimentale, la realizzazione di un Centro Elaborazione Dati (CED) unificato a servizio dei Comuni aderenti, collegati tramite una rete in fibra ottica ad alta velocità. L’iniziativa comprende anche l’attivazione di sportelli digitali territoriali, servizi ICT condivisi, sistemi di sicurezza informatica e continuità operativa, oltre all’integrazione con i servizi di sanità di prossimità e di Protezione civile. Previsti inoltre la fornitura delle infrastrutture hardware e software, la configurazione dei sistemi, la manutenzione, l’assistenza tecnica e la formazione del personale.

Secondo quanto emerso durante la riunione, l’obiettivo dell’intervento è quello di realizzare una rete in grado di garantire la continuità dei servizi essenziali anche in situazioni di emergenza, rafforzando la capacità operativa delle amministrazioni locali e migliorando l’offerta dei servizi digitali ai cittadini.

Al termine dell’incontro, i partecipanti hanno condiviso la necessità di proseguire il confronto con i gestori delle reti per individuare risposte ai disservizi registrati negli ultimi mesi, evidenziando come la connettività rappresenti oggi un servizio essenziale per cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e sistemi di emergenza.