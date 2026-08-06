Slitta di 24 ore il rientro in Sardegna dei 70 militari della Brigata "Sassari" che ieri hanno concluso il mandato di cinque mesi nell'ambito della missione Unifil nel sud del Libano.

Il rinvio, secondo quanto riportato dall'ANSA, sarebbe stato causato da un bird strike, l'impatto con un volatile del Boeing 737-800 della compagnia aerea AlbaStar, circostanza che ha reso necessari i controlli e gli interventi previsti dalle procedure di sicurezza prima del rientro in servizio dell'aeromobile.

Il volo è stato riprogrammato per domani, venerdì 7 agosto, con atterraggio previsto all'aeroporto di Alghero alle 18.45.

Ieri a Shama, nella base "Millevoi", si era svolto il passaggio di consegne tra la Brigata "Sassari" e la subentrante Brigata "Pozzuolo del Friuli".