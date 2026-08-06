Proseguono i controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia di Porto Torres nei comuni di Porto Torres, Stintino, Palmadula, Sorso e Sennori, dove negli ultimi giorni è stato rafforzato il dispositivo di vigilanza per garantire la sicurezza del territorio durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

Le attività sono state svolte con pattuglie automontate e, nel territorio di Stintino, anche con l'impiego di biciclette a pedalata assistita, che hanno consentito ai militari di presidiare con maggiore efficacia le aree pedonali, il lungomare e i luoghi più frequentati da residenti e visitatori.

Nel corso dei servizi diversi automobilisti sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Due degli episodi più significativi si sono verificati nel centro storico di Porto Torres: nel primo caso un conducente è stato sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, mentre nel secondo è stato denunciato un automobilista coinvolto in un incidente stradale, risultato anch'egli positivo all'alcoltest con valori ben oltre quelli consentiti.

L'attività ha portato anche all'esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'Autorità giudiziaria nei confronti di un residente di Porto Torres, condannato per lesioni personali aggravate.

Parallelamente, i militari hanno effettuato controlli antidroga nei territori di Stintino e Sorso. A seguito di perquisizioni personali e domiciliari sono state rinvenute dosi di marijuana e cocaina, con la contestazione delle violazioni amministrative per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale.

Tra le novità operative introdotte durante i servizi spicca l'utilizzo delle e-bike, che hanno permesso ai carabinieri di muoversi con maggiore rapidità nelle zone a più alta presenza turistica, garantendo un controllo più capillare e una maggiore vicinanza ai cittadini, con un occhio anche alla sostenibilità ambientale.

I controlli hanno interessato anche l'isola dell'Asinara, dove i militari hanno operato con il nuovo quad elettrico a emissioni zero fornito dal Comando Generale dell'Arma, particolarmente adatto a un'area di elevato valore naturalistico.

L'Arma ha annunciato che i servizi straordinari proseguiranno per tutta la stagione estiva, con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio, prevenire i reati e garantire sicurezza a residenti e turisti.