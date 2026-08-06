Un nuovo allarme incendi sta mobilitando in queste ore i mezzi antincendio nel sud Sardegna. Il Corpo Forestale sta intervenendo d'urgenza per domare un rogo sviluppatosi nelle campagne di Burcei, precisamente in località Riu de Pinnetta.

Per contenere l'avanzata delle fiamme e limitare i danni, la Sala Operativa ha disposto l'invio immediato di un elicottero della flotta regionale decollato dalla base operativa di Villasalto e successivamente il SuperPuma da Fenosu e un ulteriore elicottero proveniente dalla base operativa di Pula. Sul posto è presente il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) appartenente alla Stazione Forestale di Campu Omu, che sta coordinando da terra i lanci d'acqua e il lavoro delle squadre di terra.