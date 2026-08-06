Incidente stradale alle ore 14 di oggi, giovedì 6 agosto 2026, lungo la strada statale 131 Dcn, al chilometro 87, in direzione Nuoro.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, due auto si sono scontrate tra loro, terminando la corsa al centro della carreggiata. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, impegnata nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dei rispettivi occupanti.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone, tutte assistite dal personale sanitario del 118, intervenuto con due unità di base. I feriti sono stati successivamente trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale Anas, impegnato nelle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza del piano viabile, necessarie prima della riapertura al traffico. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale.