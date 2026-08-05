Prosegue anche per la giornata di domani, giovedì 6 agosto 2026, l’emergenza caldo a Cagliari.

Il Ministero della Salute ha infatti confermato il livello 3 di allerta, contrassegnato dal codice rosso, il più elevato previsto per le ondate di calore. Le temperature percepite continueranno infatti a mantenersi su valori molto elevati.

Per limitare i rischi per la salute dei cittadini, il Centro Operativo Comunale (COC) ha disposto anche per domani la chiusura per l’intera giornata del Parco di Tuvixeddu.

Saranno inoltre chiusi nelle ore più calde, dalle 12.30 alle 16, i cimiteri di San Michele, Pirri e Bonaria. Nella stessa fascia oraria resteranno chiusi al pubblico anche la Passeggiata Coperta, la Cripta di Santa Restituta e l’Anfiteatro Romano. La Grotta della Vipera sarà invece visitabile esclusivamente su prenotazione.Resta alta l’attenzione dei servizi sanitari e sociali.

È operativo 24 ore su 24 il Pronto Intervento Sociale, raggiungibile al numero 345 6865769. Prosegue inoltre il servizio dello Sportello di Ascolto telefonico, attivato in collaborazione con la Croce Rossa, dedicato in particolare ad anziani e persone fragili. Il servizio è disponibile tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19, al numero 070 0933671.

Per offrire ai cittadini luoghi più freschi durante le giornate di caldo intenso, il Comune ricorda che sono attivi i rifugi climatici, spazi pubblici caratterizzati dalla presenza di verde, ombra e fontanelle.

Tra questi rientrano i parchi di San Michele, Monte Urpinu, Terramaini, Musica, Giovanni Paolo II, Ex Vetreria, Giardini Pubblici, Giardino Sotto le Mura, Orto dei Cappuccini e Bonaria.

L’Amministrazione comunale richiama inoltre l’ordinanza n. 3 del 17 giugno 2026, firmata dalla presidente della Regione, che ha introdotto specifiche misure di tutela per le lavoratrici e i lavoratori impegnati all’aperto nei settori agricolo, florovivaistico, dell’edilizia e dell’impiantistica, maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature.

Rischio incendi: confermata l’allerta arancione

Oltre all’emergenza caldo, resta elevata anche l’attenzione sul fronte incendi. La Protezione civile regionale ha emesso per domani, giovedì 6 agosto, una nuova allerta di codice arancione per il territorio di Cagliari.

Nel bollettino odierno il rischio è classificato come "alto" e prevede un rafforzamento della fase operativa regionale. Le condizioni sono infatti tali che "a innesco avvenuto, l’evento, anche se tempestivamente affrontato, può comunque raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".