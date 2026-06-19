Si accende lo scontro tra Washington e Roma dopo alcune dichiarazioni attribuite al presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di una telefonata con la trasmissione L’Aria che tira su La7.

Intervenendo telefonicamente con Daniele Compatangelo per commentare i principali dossier internazionali dopo il G7 di Evian, Trump ha spostato l’attenzione sul presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Non so cosa dirle! Mi ha implorato di fare una foto con lei! Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena!", ha dichiarato il presidente americano.

Parole che hanno provocato una reazione immediata da parte della premier italiana.

Attraverso i social, Meloni ha replicato duramente: "Certe cose meritano una risposta immediata: le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l’Italia non imploriamo mai".

Secondo quanto appreso, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha contattato la presidente del Consiglio per esprimerle la propria solidarietà.

Dure anche le reazioni del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha annunciato la cancellazione di una visita negli Stati Uniti prevista nei prossimi giorni.

"Le gravi e offensive parole del presidente Trump nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno", ha dichiarato Tajani.