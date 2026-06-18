Una firma che punta a ridisegnare gli equilibri geopolitici globali e a spegnere un focolaio bellico ad altissima tensione. Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato personalmente a Versailles la copia cartacea del memorandum d'intesa con l'Iran per porre fine al conflitto iniziato lo scorso 28 febbraio.

Il momento solenne è stato immortalato in un video pubblicato dalla Casa Bianca e condiviso sui social dal presidente francese Emmanuel Macron. Nelle immagini si vede il tycoon seduto a tavola, posizionato proprio tra Macron e la première dame Brigitte, mentre appone la sigla sull'accordo. "Non è stato facile", ha commentato a caldo Trump subito dopo la firma, mentre il leader francese ha celebrato l'evento esclamando un entusiasta "Bravo, ottimo lavoro". Una copia digitale dell'accordo firmato è stata immediatamente inviata per via diplomatica alle autorità di Teheran.

Il memorandum formalizzato a margine del vertice del G7 fissa passaggi immediati e impegni reciproci cruciali per la stabilità del Medio Oriente. Come primo passo operativo, l'Iran procederà alla riapertura immediata del vitale Stretto di Hormuz. Parallelamente, gli Stati Uniti revocheranno in modo immediato il blocco navale imposto nella regione. Teheran ha riaffermato ufficialmente l'impegno a non acquisire né sviluppare in futuro armi nucleari. Il controllo e la gestione dell'uranio arricchito saranno regolati attraverso un meccanismo congiunto da concordare specificamente tra i due Paesi.

“Il mio accordo è un muro contro le armi nucleari"” ha rivendicato con fermezza Donald Trump. Per garantire una transizione stabile ed evitare nuovi picchi di tensione, l'accordo prevede il congelamento delle rispettive posizioni strategiche. Durante questa fase l'Iran si impegna a mantenere l'attuale status quo del proprio programma nucleare. Di contro, Washington ha garantito che non imporrà alcuna nuova sanzione economica contro la Repubblica Islamica e congelerà lo schieramento di ulteriori forze militari nell'area.