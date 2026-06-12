Una serata dedicata ai grandi vini del territorio, agli spettacoli dal vivo, alla cultura e alle eccellenze enogastronomiche del Mandrolisai. Sabato 20 giugno, dalle ore 19, il centro storico di Atzara ospiterà una nuova edizione de La Notte Romantica, la manifestazione nazionale dei Borghi più belli d’Italia che quest’anno incontra nuovamente Longevitas Mandrolisai – Festival dei Vini della Longevità.

Il borgo del Mandrolisai, inserito nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici d’Italia e associato alle Città del Vino, diventerà per una sera un grande percorso esperienziale tra degustazioni, spettacoli itineranti, concerti e visite culturali.

Protagonisti saranno i vini del territorio, con la partecipazione di ventuno aziende vitivinicole:

Fradiles Vitivinicola, Famiglia Demelas, Vitivinicola Etzo, Vitivinicola Manca, Tenute Mesanìa, Vitivinicola Fratelli Vacca, Vitivinicola Roberto Cadeddu, La Dolce Vigna, Cantina Pisu Luigi di Atzara, Bingiateris e Carboni di Ortueri, Fulghesu, Cantina Nicolò Meloni di Meana Sardo, Giacu, Garagisti, Tenute Su Pranu, Cantina Pranu, Cantina Sassu, Cantina Sociale del Mandrolisai, Il Raccolto di Merea e IPA Agrario di Sorgono.

Ospite speciale dell’edizione 2026 sarà la Cantina di Dorgali.

L’evento è organizzato dal Comune di Atzara e dal Centro commerciale naturale di Atzara, con il sostegno della Regione Sardegna e della Comunità Montana Gennargentu – Mandrolisai e in collaborazione con Coldiretti Nuoro Ogliastra e l’Associazione I Borghi più belli d’Italia

Il programma degli spettacoli

Lungo le vie del centro storico si alterneranno spettacoli itineranti e performance per tutte le età.

Tra gli appuntamenti in programma:

•⁠ ⁠Parallel Universe – Compagnia Shedan

•⁠ ⁠Don Chisciotte – Teatro Antas

•⁠ ⁠Loco-motiv in clown style – Gambeinspalla Teatro

•⁠ ⁠Mascotte Disney e Nintendo

•⁠ ⁠Spettacoli di fuoco con Gionata Feuer Frei e Fabio Phoenix

•⁠ ⁠Danza del ventre con Sahara Oriental Dancers

•⁠ ⁠Le magie del Mago Mycras

•⁠ ⁠Comicità itinerante con Adoliere e Kazimir Papaioannou

Spazio anche alla musica dal vivo con:

•⁠ ⁠Insieme in Musica

•⁠ ⁠London Cats Beats

•⁠ ⁠Eclisse

•⁠ Crazy Slivers

Sapori del territorio con Campagna Amica

Ad arricchire la manifestazione saranno anche le aziende di Campagna Amica Coldiretti Nuoro-Ogliastra.

Parteciperanno:

•⁠ ⁠Caseificio Artigianale Valerio Succu di Ortueri

•⁠ ⁠Fungaie Capatosta di Sindia

•⁠ ⁠Birrificio Agricolo Masko di Fonni

•⁠ ⁠Dore Vitivinicola di Bolotana

•⁠ ⁠Tartufi di Sardegna di Giuseppe Loddo di Nurallao

•⁠ ⁠Contorta Cake Lab di Bolotana

•⁠ ⁠Agriturismo Carale di Austis

Il MAMA aperto in notturna

Per l’occasione sarà visitabile anche il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Atzara (MAMA), che custodisce opere di importanti artisti sardi e internazionali.

I visitatori potranno ammirare la mostra “ART(E)TE’. Paolo Pillonca, la virtù nell’amicizia” e la collezione permanente che racconta il legame tra Atzara e i pittori che, agli inizi del Novecento, rimasero affascinati dalla cultura e dalle tradizioni del paese.

La Masterclass dei Vini della Longevità

Tra gli appuntamenti più attesi anche la prima Masterclass dei Vini della Longevità, organizzata dal Consorzio Volontario Vini del Mandrolisai. Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 333 6540778.