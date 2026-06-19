Avrebbe ceduto un involucro contenente droga a un giovane proprio sotto casa, attirando l’attenzione dei Carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio. È quanto contestato a una donna di 37 anni arrestata nella serata di ieri a Cagliari dai militari della Stazione di Sant’Avendrace, con il supporto della Sezione Radiomobile.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna, già nota alle forze di polizia, sarebbe stata notata nei pressi della propria abitazione mentre consegnava un involucro a un diciannovenne del posto.

Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di fermare il giovane, che durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 0,9 grammi di hashish.

I sospetti maturati nel corso del controllo hanno spinto i Carabinieri a estendere le verifiche all’abitazione della trentasettenne. All’interno dell’appartamento i militari, sempre secondo quanto da loro riferito, hanno rinvenuto circa 102 grammi di marijuana, dei quali 22 grammi già suddivisi in quaranta dosi pronte per lo smercio, circa 16 grammi di cocaina contenuti in due involucri e ulteriori 7 grammi di hashish confezionati in nove dosi.

La perquisizione ha inoltre permesso di sequestrare oltre 1.700 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio e ritenuti verosimile provento dell’attività illecita, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e un taser.

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio svolte quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri cittadini.