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Nel nuovo sondaggio YouTrend per Sky TG24 emerge un quadro politico con alcune variazioni significative rispetto alle rilevazioni precedenti. Giorgia Meloni e il suo partito Fratelli d’Italia si confermano primi con il 27,8% (+0,1), mantenendo il primato a livello nazionale.
Alle loro spalle cresce il Partito Democratico, che si attesta al 22,2% (+0,5), mentre in lieve aumento si registra anche Forza Italia all’8,2% (+0,4) e Alleanza Verdi e Sinistra al 6,8% (+0,4). In calo, invece, il Movimento 5 Stelle, che scende al 12,1% (-1,4).
Il dato più discusso riguarda il sorpasso tra le aree politiche interne al centrodestra: il progetto politico legato a Roberto Vannacci, identificato come Futuro Nazionale, viene indicato al 5,9% (+1,5), superando la Lega, ferma al 5,8% (-0,1).
Sul fronte del consenso al governo, il sondaggio evidenzia che il 55% degli italiani esprime un giudizio negativo sull’esecutivo guidato da Meloni, mentre il 35% lo valuta positivamente.
I sostenitori dell’area vannacciana commentano con entusiasmo il risultato:
“Doveva essere una parentesi e invece cresciamo ancora”, affermano.