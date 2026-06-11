Scontro ad alta tensione in Parlamento tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le opposizioni e l’area vicina al generale Roberto Vannacci. Nel corso del dibattito parlamentare, la premier ha lanciato un duro affondo contro i cosiddetti "vannacciani", accusandoli di aver "favorito le posizioni delle opposizioni".

"Per sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia… Quindi di grazia non mi si parli di vera destra perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra", ha dichiarato Meloni dai banchi del governo.

La giornata di oggi, giovedì 11 giugno 2026, è stata segnata da un confronto acceso anche con i leader dell’opposizione. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha attaccato l’esecutivo sostenendo che "avete fallito e il prezzo lo pagano gli italiani". Critiche anche da parte del leader di Italia Viva Matteo Renzi, che ha ribattezzato la presidente del Consiglio "Lady tax", accusandola di aver aumentato il peso fiscale sui cittadini.

A far discutere è stata anche una frase pronunciata dall’esponente del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri, secondo cui la premier, invece di "raddrizzare la schiena" nei confronti del presidente americano Donald Trump e del premier israeliano Benjamin Netanyahu, "ha semplicemente indossato delle ginocchiere".

Parole che hanno provocato una dura reazione trasversale dell’Aula, con una condanna bipartisan arrivata sia dalla maggioranza sia da esponenti delle opposizioni, dal Partito Democratico a Fratelli d’Italia, che hanno giudicato inaccettabile il livello dello scontro politico.