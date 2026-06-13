Il 20 giugno 2026, il suggestivo scenario del Santuario di San Sebastiano a Teti ospiterà la prima edizione del Festival della Ricerca Scientifica. Un evento di alto profilo che unisce il mondo accademico, le istituzioni sanitarie e il territorio, ponendosi l'obiettivo di esplorare l'innovazione e lo sviluppo scientifico partendo proprio dalle comunità locali.

L'evento è nato sotto la direzione del coordinatore scientifico Dott. Francesco Logias (Direttore SC Nefrologia e Dialisi, ASL Nuoro) e del responsabile scientifico Dott. Cristian Salvatore Tore (vicesindaco del Comune di Teti).

Il programma della giornata

Mattina: apertura e prima sessione

La giornata prenderà il via alle ore 08:30 con l’accoglienza dei partecipanti, seguita alle 9:00 dalla celebrazione della Santa Messa.

Alle ore 10:00 avranno luogo i saluti istituzionali, moderati da Daniele Maoddi e Francesco Logias, che vedranno gli interventi di numerose autorità locali e sanitarie, tra cui i rappresentanti del Comune di Teti, della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, del Consorzio BIM Taloro, della Provincia e della Città di Nuoro, oltre ai Direttori Generali di ASL Nuoro, AREUS Sardegna e ARES Sardegna.

A seguire, i lavori entreranno nel vivo con la prima sessione:

Ore 10:30 | La storia dell'Istituto Mario Negri Curata dall'Accademia Italiana di storia delle Arti Sanitarie, vedrà gli interventi di illustri relatori tra cui il Prof. Silvio Garattini (Presidente dell'Istituto Mario Negri), Gianni Iacovelli, Giuseppe Marcecca, Renato Giordano, Costantino Miravalle, Pina Meloni e Francesco Logias.

Ore 12:30 | La ricerca scientifica come motore di sviluppo: università, territorio e innovazione Un dibattito incentrato sulle sinergie strategiche che coinvolgerà i rettori Prof. Francesco Mola (Università di Cagliari) e Prof. Gavino Mariotti (Università di Sassari), insieme agli esperti Ciriaco Carru, Margherita Maioli, Sara Cruciani e Luca Deiana.

Ore 13:30 | Conclusione dei lavori della mattina La sessione mattutina si chiuderà con l'autorevole intervento della presidente della Regione Alessandra Todde, prima della pausa pranzo.

Pomeriggio: seconda sessione e festival musicale

Il pomeriggio riprenderà all'insegna delle professioni sanitarie e della cultura locale.

Ore 16:00 | La ricerca scientifica oggi La seconda sessione , moderata dal Dott. Simone Tatti , sarà curata da ASI Sardegna - Accademia Scienze Infermieristiche e vedrà la partecipazione della Dott.ssa Paola Arcadi (Presidente ASI) e del Dott. Roberto Sogos.

Ore 18:00 | Festival Musicale La giornata si concluderà celebrando le tradizioni della Sardegna con una rassegna artistica presentata da Giuliano Marongiu. Sul palco si alterneranno: A Bratzos Tentos, il maestro Luigi Lai, il Maestro Gavino Murgia, l'Associazione culturale "Su sennoreddu e sos de s'iscosorzu", Il Coro di Neoneli.

Il Festival vanta il patrocinio e la collaborazione di un fitto network istituzionale, scientifico e territoriale, a testimonianza dell'importanza dell'evento, dalla Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Teti alla ASL Nuoro, l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e l'Associazione Amici del Mario Negri, l'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria (ASAS) e la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai e Consorzio BIM Taloro.