L'anticiclone persiste in maniera costante sull'Italia, portando con sé previsioni di picchi di calore fino a 39 gradi fino alla fine di giugno, secondo quanto dichiarato da Lorenzo Tedici, esperto meteorologo e responsabile dei media presso iLMeteo.it, il quale riferisce che le temperature si manterranno nettamente al di sopra della media, con un aumento di 8-9°C sia durante il giorno che di notte.

"Ci attendono - afferma - giornate canicolari con termometri pronti a toccare punte di 39°C, persino sulle regioni del Nord Italia". Non solo: di notte la colonnina di mercurio non riuscirà a scendere al di sotto dei 25°C. Queste condizioni estreme si faranno sentire soprattutto in Pianura Padana e lungo le coste. Attesi anche temporali locali causati dall'accumulo di calore.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, venerdì 19 giugno 2026

Cielo sereno, con locali addensamenti pomeridiani nelle zone interne.

Vento debole con componente meridionale.

Mari calmi o poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, sabato 20 giugno 2026

Cielo sereno, con marcati addensamenti pomeridiani nelle zone interne.

Temperature in lieve aumento.

Vento debole con componente orientale.

Mari calmi o poco mossi.

Previsioni per la giornata di domenica 21 giugno 2026

Cielo sereno, con marcati addensamenti pomeridiani nelle zone interne.

Temperature in lieve aumento.

Vento debole di direzione variabile, tendente alla brezza.

Mari calmi o poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Lunedì e martedì si avrà cielo sereno con marcati addensamenti pomeridiani nelle zone interne. Le temperature mostreranno una lieve flessione, specie nei valori massimi. I venti soffieranno deboli con componente settentrionale. I mari saranno poco mossi.