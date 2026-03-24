Le aziende agricole del Sulcis e del Medio Campidano che hanno subito danni tra il 30 aprile e il primo maggio 2024, insieme a quelle dell’Oristanese colpite il 26 e 27 settembre 2024, riceveranno un indennizzo. Questa garanzia è stata confermata oggi, martedì 24 marzo 2026, durante la riunione presieduta da Antonio Solinas, dall'assessore Francesco Agus, che ha presentato un provvedimento della Giunta che prevede un fondo di 2,5 milioni di euro. Il bando ufficiale sarà presto reso pubblico. Per i danni subiti dalle strutture, come le serre, durante queste calamità, sarà necessario attendere l'emanazione del bando Csr.

Il parlamentino ha anche discusso, presente l’assessore Cuccureddu, gli articoli che compongono il disegno di legge 141 intitolato “Ricostituzione dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano”, cioè l’Isola. “Un provvedimento importante per quanto riguarda l’artigianato artistico della Sardegna”, ha commentato il presidente Antonio Solinas a margine dei lavori che comunque proseguiranno fino all’approvazione in commissione del testo di legge.

In mattinata la commissione è intervenuto anche il vicesindaco di Carbonia, Michele Stivaletta, sul tema dell’inserimento della fiera di Carbonia tra le manifestazioni fieristiche finanziate dalla Regione. Stivaletta ha ricordato che l’iniziativa dedicata ad artigianato, agroalimentare e turismo si svolge a maggio, subito dopo il Girotonno, e richiama migliaia di visitatori a Carbonia su tre piazze e oltre quindicimila metri quadrati. “Stiamo cercando di far diventare questo evento una destinazione turistica”, ha detto il rappresentante di Carbonia.