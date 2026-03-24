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Si sono aperte le porte del carcere per una donna di 52 anni, residente a Cagliari, chiamata ora a scontare una condanna definitiva per un reato di particolare gravità. I Carabinieri della stazione di Pirri hanno dato esecuzione, nella giornata odierna, a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Cagliari.
La donna, disoccupata e già nota alle forze dell'ordine, deve espiare una pena di due anni di reclusione. La condanna riguarda il reato di corruzione di minorenne, contestato a seguito di fatti avvenuti negli anni scorsi per i quali l'iter giudiziario è giunto ora alla sua conclusione definitiva.
Dopo le consuete formalità di rito espletate presso la caserma dell'Arma, i militari hanno provveduto al trasferimento della 52enne al carcere di Uta.