"Sono bastate appena due settimane per spegnere l'entusiasmo manifestato dall'assessore dei Trasporti Manca dopo l'incontro a Bruxelles. Nonostante i proclami della Giunta, siamo ormai oltre il paradosso, con l’Assessore costretta a smentire se stessa: oggi annuncia la proroga dell’attuale regime della Continuità nonostante appena un mese fa, davanti ai dubbi degli stessi colleghi del centrosinistra, ne avesse categoricamente escluso la necessità. L'ennesimo fallimento dell'attuale gestione, che per la seconda volta si vede costretta a confermare il bando che tanto aveva contestato". Così Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, ha commentato le parole dell'assessore regionale dei Trasporti, Barbara Manca, che ha preannunciato una proroga in vista della scadenza di ottobre.

"La confusione è il filo conduttore dell'attività di questa Giunta e i Trasporti sono diventati la cartina tornasole della loro inadeguatezza e incapacità nella risoluzione dei problemi della Sardegna", ha aggiunto Truzzu.