Paura, questa mattina, a Cagliari, dove due biciclette elettriche messe in ricarica hanno innescato un incendio all'interno di un'abitazione in via De Gioannis.

Il proprietario della casa, un uomo di 45 anni, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

L'episodio è avvenuto intorno alle 13. Il 45enne aveva portato in casa, al secondo piano, due bici elettriche per metterle in ricarica. Una delle bici ha preso fuoco forse a seguito di una esplosione della batteria, innescando il rogo. Il proprietario è scappato fuori e ha dato l'allarme.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. I vigili del fuoco hanno subito spento le fiamme evitando che si propagassero al resto della casa. Danni solo alla stanza in cui si trovavano le bici.