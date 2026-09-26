Erano presenti circa 800mila persone alla messa celebrata oggi, sabato 26 settembre 2026, da Papa Leone XIV a Place de la Concorde, a Parigi. Una grande partecipazione per l'appuntamento con il Pontefice, che ha rivolto ai cattolici francesi un invito a vivere la propria fede senza nasconderla.

"Aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede. Non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate. Spetta a voi portare la speranza là dove regnano lo scoraggiamento e l'aridità spirituale", ha detto Leone XIV durante l'omelia.

Il Papa ha parlato nel contesto di una Francia tradizionalmente segnata dalla laicità, dove negli ultimi anni si registra un aumento dei battesimi, anche tra gli adulti.

Nel corso della celebrazione Leone XIV ha quindi sottolineato il valore della verità e dell'autenticità nella vita cristiana: "È accettando di vivere nella verità sotto lo sguardo di Gesù che possiamo essere autentici", ha detto.

La messa di Place de la Concorde rappresenta uno degli appuntamenti centrali della visita del Pontefice in Francia, accompagnata da una significativa partecipazione dei fedeli.