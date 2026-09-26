L’alta pressione torna rapidamente a dominare sull’Italia e porta con sé una giornata caratterizzata da tempo stabile e in gran parte soleggiato. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso sulla maggior parte delle regioni.

Faranno eccezione la Sicilia orientale e i settori ionici, dove potranno verificarsi le ultime precipitazioni, comunque irregolari. I venti soffieranno dai quadranti nord/nordest, con possibili rinforzi soprattutto sul basso Adriatico e sullo Ionio.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di domenica 27 settembre

Cielo poco nuvoloso, con locali addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Temperature in debole o localmente moderata diminuzione nei valori minimi, stazionarie le massime.

Venti deboli con componente sud-orientale sul settore meridionale.

Mari mosso il Canale di Sardegna, poco mossi altrove.

Previsioni per la giornata di lunedì 28 settembre

Cielo sereno.

Temperature in lieve aumento.

Venti deboli con componente sud-orientale.

Mari mosso il Canale di Sardegna, poco mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

Martedì e mercoledì il cielo sarà poco nuvoloso. Si avranno temperature in lieve risalita e vento di Scirocco debole o moderato. I mari saranno poco mossi o mossi.

