È allarme per le truffe online in merito alla vendita dei biglietti per il concerto degli Oasis a Roma. L'allerta arriva dalla Polizia di Stato, che attraverso il proprio canale WhatsApp e i social ha lanciato un allarme sulla possibile circolazione di falsi codici di accesso e biglietti.

La Polizia di Stato raccomanda "di acquistare esclusivamente attraverso i canali ufficiali, verificando sempre l'affidabilità del venditore, non effettuare pagamenti a privati senza aver verificato la legittimità della vendita, evitare di acquistare da persone sconosciute tramite annunci sui social e prestare la massima attenzione alle offerte sospette".

È importante ricordare, spiega la Polizia in una nota, che il codice di accesso non si compra. Se si viene selezionati, quello che arriva è un codice personale e non trasferibile. In caso di ricezione della mail, prima di procedere è quindi bene verificare che provenga dall'indirizzo autorizzato a inviare queste comunicazioni.

La Polizia invita inoltre a prestare attenzione ai possibili siti clone e a non fornire mai password, dati della carta di pagamento o altre informazioni personali attraverso link ricevuti via email o messaggi sospetti.

A poche ore dall'apertura della vendita ufficiale, intanto, i biglietti per il concerto romano degli Oasis sono comparsi sui siti di secondary ticketing con prezzi che, al momento, arrivano a sfiorare i 10mila euro per un singolo biglietto. A segnalarlo è il Codacons, che sta monitorando le piattaforme secondarie specializzate nella vendita di biglietti per eventi e concerti.

"Esattamente come avevamo previsto, nonostante la macchinosa procedura prevista per la vendita dei biglietti - afferma l'associazione - questi sono comparsi in modo immediato sulle piattaforme estere di secondary ticketing a tariffe astronomiche. Il prezzo per un singolo biglietto arriva stamattina a sfiorare i 10mila euro per la data allo stadio Olimpico del 26 luglio, mentre per le altre date romane i listini massimi variano tra i 5mila e i 7mila euro".

Si tratta di un ricarico, prosegue il Codacons, "di oltre il 1.400% rispetto al prezzo ufficiale del biglietto più costoso, il 'Pre-Show Fan Experience", che da listino costa 651,36 euro.

Il rischio, tuttavia, è che oltre ai biglietti a prezzi elevatissimi compaiano sul web anche vere e proprie truffe ai danni di chi, in queste ore, sta cercando di acquistare un biglietto per le date romane della band.

Per questo il Codacons ha deciso di presentare sul caso "un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, Agcom e Polizia Postale, chiedendo di attivarsi con urgenza per oscurare i siti che vendono biglietti a prezzi maggiorati e indagare su possibili reati a danno dei consumatori".