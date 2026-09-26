Giornata impegnativa quella di oggi, sabato 26 settembre 2026, sul fronte incendi in Sardegna, flagellata da ben quattro roghi in diverse località, con l’intervento di elicotteri delle basi operative regionali.

L'incendio più significativo interessa le campagne di Sagama, in località Teddaoro, dove sono entrati in azione due elicotteri leggeri provenienti dalle basi di Bosa e Fenosu. Sul posto coordina le operazioni il Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione forestale di Bosa.

Un elicottero leggero della base di Villasalto è invece intervenuto su un incendio divampato nell’agro di Villagrande Strisailis, in località Riu Tortu. Intervento aereo anche nell’agro di Sindia, in località P.T. Ziera, dove è operativo un elicottero proveniente dalla base di Anela. Infine, un elicottero leggero della base di Pula è impegnato a Serrenti, in località Gruxi Oliri.

Le operazioni aeree sono coordinate dal D.O.S. della Stazione forestale di Villagrande Strisailis, da quello elitrasportato, e da quello della Stazione forestale di Sanluri, mentre per quanto riguarda gli interventi a terra sono presenti i Vigili del Fuoco con diverse squadre.

Intervento aereo anche nelle campagne di Sindia, in località P.T. Ziera, dove è operativo un elicottero proveniente dalla base di Anela.

Infine, un elicottero leggero della base di Pula è impegnato a Serrenti, in località Gruxi Oliri.