Un avvocato sarebbe stato aggredito da una sua cliente durante la serata di ieri, venerdì 25 settembre, a Messina. Secondo una prima ricostruzione, la donna gli avrebbe gettato addosso una sostanza acida, provocandogli ustioni profonde su circa il 20% del corpo.

Il legale, soccorso dopo l'aggressione, è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove attualmente è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. La prognosi resta riservata.

L’aggressione sarebbe avvenuta al termine di un incontro tra l’avvocato e la donna. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica e le circostanze dell’accaduto.