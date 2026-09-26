Tragedia in Sri Lanka, dove una 27enne italiana, Valentina Stragliotto, è morta dopo essere scivolata da una roccia sulla quale era salita per scattare una foto alle cascate Ravana.

Secondo quanto riportato da Repubblica, la giovane turista, originaria di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, avrebbe perso l'equilibrio precipitando per oltre trenta metri sotto gli occhi disperati di un'amica, che ha immediatamente dato l'allarme.

La 27enne è stata soccorsa immediatamente e trasportata nell'ospedale più vicino, a Demodara, distante circa cinque chilometri dalle cascate. Nonostante l'intervento, è morta poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate.

La tragedia, come informa il quotidiano, arriva a sole 24 ore da un altro incidente mortale avvenuto nella stessa zona: una turista olandese di 26 anni ha infatti perso la vita dopo essere caduta dalle cascate.

Conosciute anche come Ella, le cascate Ravana, sono una delle attrazioni turistiche dello Sri Lanka, ma nel corso degli anni sono state teatro di diversi incidenti, a causa di improvvise piene lungo le gole, che possono trasformarsi rapidamente in situazioni pericolose e travolgere ciò che si trova lungo il loro percorso.