Tragico incidente attorno alle ore 17:30 di oggi, sabato 26 settembre 2026, alle porte di Villacidro, dove un uomo alla guida di un trattore è morto dopo essere stato sbalzato dal mezzo in seguito allo scontro con un’auto.

Ferito anche il conducente della vettura, che ha riportato una ferita alla fronte e un lieve trauma cranico. Non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato trasportato in codice rosso, per la dinamica dell’incidente, dall’ambulanza del 118 all’ospedale di San Gavino.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e le cause che lo hanno provocato.

Al lavoro anche le squadre dei Vigili del fuoco, intervenute per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area.