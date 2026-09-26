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Persiste l'allerta di codice giallo per rischio incendi sul territorio di Cagliari per la giornata di domani, domenica 27 settembre 2026.
La situazione è classificata come pericolosità media. Le condizioni, secondo quanto indicato nell’allerta, “sono tali che, a innesco avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei della Regione”.
L'allerta invita dunque a mantenere alta l'attenzione sul rischio di incendi, soprattutto nelle aree maggiormente esposte e in presenza di condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme.
Nonostante la fine della stagione estiva, la Sardegna continua a essere flagellata dai roghi: oggi, sabato 26 settembre, ne sono scoppiati quattro in diverse località, il più importante dei quali a Sagama, nell'Oristanese.