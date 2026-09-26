Quasi mezza tonnellata di rifiuti di ogni genere abbandonati nelle cunette lungo la strada statale 200, all’ingresso di Castelsardo sono stati recuperati dagli operatori della ditta Econova, che gestisce l’appalto dell’igiene urbana della città.

Le operazioni di pulizia, svolte durante la giornata di ieri, venerdì 25 settembre, sono state effettuate grazie alla collaborazione dell’Anas e del gruppo di Protezione civile del Cvsm, che hanno garantito la piena sicurezza durante l’intervento.

Si tratta "solo" di uno dei numerosi interventi che vengono periodicamente eseguiti nei punti di accesso e di uscita da Castelsardo, con l’obiettivo di garantire il decoro delle aree e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

"La pulizia delle cunette e la rimozione dei rifiuti abbandonati - sottolinea la sindaca, Maria Lucia Tirotto - non sono soltanto semplici interventi di manutenzione, ma azioni concrete per una Castelsardo più accogliente e sostenibile. Vogliamo una città che risplenda della sua bellezza naturale, tutelando il nostro ambiente e valorizzando il nostro territorio. La cura del decoro urbano è un obiettivo che possiamo raggiungere soltanto tutti insieme, istituzioni e cittadini".

Gli interventi sono stati coordinati dall’assessorato comunale all’Ambiente, guidato da Christian Speziga, nell’ambito delle attività previste dall’appalto per la gestione dell’igiene urbana.

"L’amministrazione comunale - dice l’assessore - sta mettendo in atto quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto dell’igiene urbana per la pulizia delle pertinenze stradali della statale 200 e 134. Con questo ennesimo intervento il Comune ribadisce l’impegno quotidiano di ogni sua articolazione affinché Castelsardo sia sempre più pulita e accogliente. E nelle prossime settimane è previsto un intervento analogo anche ai bordi delle strade provinciali".

L’attività proseguirà dunque nelle prossime settimane con la pulizia dei bordi delle strade provinciali, nell’ambito del programma di interventi per il mantenimento del decoro urbano e la tutela del territorio.