Tre incendi attivi in diverse zone della Sardegna e un imponente dispiegamento di uomini e mezzi per contrastare l’avanzata delle fiamme.

Nello specifico, un incendio ha interessato l’agro del Comune di Pattada, in località Frida. Sul posto sono entrate in azione le squadre del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale delle Stazioni di Pattada e Buddusò, supportate a terra dal personale di Forestas del cantiere di Monte Lerno. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione Forestale di Pattada.

Un secondo fronte si è sviluppato nelle campagne di San Sperate. In questo caso il coordinamento degli interventi è affidato al Corpo Forestale della Stazione di Dolianova, con il supporto a terra dei volontari della Protezione Civile delle associazioni Orsa e No.Va.Orsa.

Nelle stesse ore il Corpo Forestale è stato impegnato anche nell’agro di Siurgus Donigala, in località Prunas Ruinas, dove per le operazioni di spegnimento è stato impiegato un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto.

A terra stanno operando la squadra di Forestas di Senorbì e i volontari dell’Associazione di Volontariato di Protezione Civile di Siurgus Donigala. Il coordinamento delle attività è affidato al Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione Forestale di Senorbì.

Il Corpo Forestale e tutte le forze impegnate sul campo continuano a operare per contenere i roghi e mettere in sicurezza le aree interessate dalle fiamme.

Nella foto: incendio a San Sperate