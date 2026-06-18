Pomeriggio impegnativo sul fronte degli incendi in Sardegna, dove il Corpo Forestale è intervenuto su due distinti roghi divampati nei territori comunali di Thiesi e Teulada, mobilitando complessivamente quattro elicotteri della flotta regionale.

Il primo incendio si è sviluppato nelle campagne di Thiesi, in località Chessa Muri. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Corpo Forestale con il supporto di due elicotteri decollati dalle basi operative di Anela e Fenosu. A questi si è aggiunto in un secondo momento un Superpuma decollato dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) della Stazione Forestale di Thiesi, impegnato nel coordinamento delle squadre a terra e dei mezzi aerei.

Un secondo rogo è stato segnalato nelle campagne di Teulada, in località Masoni de Susu. Anche in questo caso il Corpo Forestale è intervenuto tempestivamente con due elicotteri provenienti dalle basi operative di Pula e Iglesias. A dirigere le attività di contrasto alle fiamme è il Dos della Stazione Forestale di Teulada.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la giornata con l'obiettivo di contenere l'avanzata del fuoco e limitare i danni al territorio. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sull'estensione delle aree percorse dalle fiamme né sulle eventuali cause che hanno originato i due incendi.