Tragedia a Reggio Emilia, dove nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 giugno 2026, un tragico incidente ha portato alla morte di un ragazzino di soli 11 anni.

Come riporta TgCom 24, il minore sarebbe stato investito da un camion della nettezza urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Come spiega il quotidiano online, il giovanissimo sarebbe stato colpito violentemente per poi cadere a terra. I soccorsi sono stati immediati, anche se non hanno impedito purtroppo il decesso, mentre le autorità locali stanno attualmente investigando per comprendere la dinamica dell'incidente e stabilire le responsabilità.

L'11enne, che aveva appena terminato la scuola elementare, sempre come riporta TgCom 24, sarebbe stato dichiarato morto all'Arcispedale Santa Maria Nuova, dove era stato portato in condizioni disperate.