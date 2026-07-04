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Un incendio è divampato nel territorio di Carbonia, in località Campu Frassolis, dove sono in corso le operazioni di spegnimento coordinate dal Corpo Forestale.
Per fronteggiare il rogo è stato impiegato anche un elicottero decollato dalla base operativa di Iglesias, che sta supportando le squadre impegnate a terra nel contenimento delle fiamme.
A dirigere le operazioni è il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) della Stazione Forestale di Carbonia, che coordina l'intervento per circoscrivere l'incendio e impedirne l'ulteriore propagazione.