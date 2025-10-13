Sono sedici gli incendi divampati nella giornata di oggi sul territorio regionale. In due casi si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Il primo incendio si è sviluppato nelle campagne di Samatzai, in località Corongiu Martedu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Senorbì, coadiuvato dall’equipaggio dell’elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Sul posto sono intervenute anche una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Senorbì – Centro Urbano, i Volontari di Protezione Civile di Sant’Isidoro e i Vigili del Fuoco di Mandas. Le fiamme hanno interessato circa due ettari di terreni incolti e aree agricole.

Il secondo rogo ha interessato l’agro di Bortigiadas, in località R. Gazzini. Le operazioni sono state dirette dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bortigiadas, con il supporto dell’elicottero proveniente dalla base di Fenosu e degli agenti della Stazione di Tempio. In azione anche quattro squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bortigiadas, Tempio, Aggius e Perfugas, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco di Tempio. L’incendio ha percorso alcuni ettari di pascolo nudo prima di essere messo sotto controllo.