Tra i primi a congratularsi con Eugenio Giani per la vittoria alle elezioni regionali in Toscana è stata la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha raggiunto Firenze per festeggiare il risultato nel comitato elettorale del governatore.

“Voglio ringraziare Giani per questa splendida gioia, e tutta la coalizione progressista – ha dichiarato Schlein –. È una vittoria che ci dà gioia e speranza. Ringraziamo i toscani che hanno voluto continuare nel solco di un governo progressista”.

La segretaria dem ha poi sottolineato il valore politico del risultato: “Chi si era affrettato a dichiarare la fine della coalizione progressista oggi è smentito nei fatti. Mi pare che dall’altra parte abbiano cantato vittoria troppo presto. I conti si fanno alla fine: sommando i voti assoluti delle tre regioni che hanno appena votato, la coalizione progressista ha più consensi del centrodestra e il Pd si conferma primo partito”.

Schlein ha rivendicato la solidità del “campo largo”: “Quando sono diventata segretaria il centrosinistra era rotto, oggi abbiamo una coalizione unita in sette regioni. A volte si vince, a volte si perde, ma continueremo a consolidarla perché questa è la strada. Tutti hanno beneficiato di questa unità, e i risultati si vedono”.

Infine, un passaggio sul centrodestra e sul generale Vannacci: “Se questo è l’effetto Vannacci, spero che prosegua. Da anni si scambiano i voti tra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, ma non riescono ad allargare il consenso. Noi, invece, lo stiamo facendo”.