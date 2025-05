Incidente stradale, durante le prime ore del mattino di oggi, venerdì 9 maggio, in via Don Minzoni ad Alghero, dove il conducente di un'auto, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo e si è scontrato con un palo dell'illuminazione pubblica inclinandolo, prima di fermarsi contro un cancello.

I Vigili del fuoco, intervenuti immediatamente verso le ore 06:00, hanno provveduto a mettere in sicurezza sia l’auto che l'area circostante in attesa dell'arrivo dei tecnici incaricati del ripristino del palo danneggiato.

Sul luogo dell'incidente erano presenti anche i Carabinieri e il personale medico del 118.