È stato colto in flagrante dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari mente vendeva marijuana dalla finestra della sua casa, situata in una zona frequentata dagli studenti universitari, ed è quindi stato arrestato per detenzione di droga con l'intento di spaccio.

Le indagini sono scattate a seguito delle segnalazioni in merito a un insolito movimento di giovani nei dintorni dell'edificio. Gli agenti hanno inoltre scoperto che l'uomo, per evitare i controlli, gestiva le transazioni senza mai uscire dall'abitazione, consegnando la droga direttamente attraverso la finestra.

Durante la successiva perquisizione domiciliare, sono stati trovati circa 750 grammi di marijuana già confezionata per la vendita, insieme a bilancini di precisione e attrezzature per il confezionamento. Il trafficante è stato arrestato sul posto e dopo l'udienza di convalida, il G.I.P. ha confermato l'arresto applicando la misura cautelare dell'obbligo di firma.