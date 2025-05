Durante un'operazione condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Serramanna, del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri, della Stazione di Samatzai e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Cagliari hanno controllato un cantiere situato nella zona P.I.P. di Serramanna, al fine di contrastare il fenomeno del caporalato.

Durante l'ispezione, è emerso che il cantiere apparteneva a una società a responsabilità limitata con sede legale a Sestu e sono state riscontrate due irregolarità significative. In particolare, l'impresa non aveva redatto il Piano Operativo di Sicurezza e inoltre non aveva rispettato gli obblighi relativi ai contratti di lavoro a tempo determinato.

Sono state così applicate le sanzioni previste dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro e sui contratti di lavoro, e la vicenda è stata comunicata all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e agli uffici competenti dell'Amministrazione.

Questa operazione fa parte di una più ampia azione di vigilanza attuata dall'Arma dei Carabinieri, tramite i suoi reparti territoriali e speciali, per prevenire lo sfruttamento dei lavoratori e garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri.